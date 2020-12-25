РИАМО - 25 дек. В Московской области за минувшие сутки выздоровели 1345 человек после коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили более 103 тысяч пациентов, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

«Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 103 908 человек», — отмечается в материале.

В Подмосковье выявили 1576 случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки, за весь период пандемии зафиксировано 145 858 случаев инфицирования. Также за сутки 20 человек скончались, общее число жертв эпидемии составило 2773.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе необходимо носить маски, а людям старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями рекомендовано избегать мест большого скопления людей.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.