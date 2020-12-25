РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 дек. Ученики школы №3 подмосковных Котельников заняли призовые места в Международном научном конкурсе «Старт в науке», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Учащиеся школы №3 стали победителями XI Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ, который проводила Российская академия естествознания. В конкурсе участвовали ученики старших классов. Жюри конкурса высоко оценило подготовку и знания учащихся и вручило им дипломы I, II, III степеней», - говорится в сообщении.

Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов также отметила преподавателей школы Веру Нестерову, Веру Винокурову, Елену Смолик и вручила им свидетельства о ведении инновационной педагогической работы.