РИАМО - 25 дек. На юге столицы началось переселение жителей по программе реновации, до недавнего времени переселение в Даниловском районе не велось, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Жители пятиэтажек по улице Малая Тульская дом 2/1, корпус 9 и корпус 19, получили смотровые ордера в новостройку по адресу: 5-й Рощинский проезд, дом 1. Новое жилье получат более 50 семей», – сказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на текущий момент для реализации программы было подобрано пять стартовых площадок, в числе которых дом в 5-м Рощинском проезде, введенный в эксплуатацию. Оставшиеся четыре объекта находятся на стадии разработки градостроительной документации, проектирования и строительства.

В программу реновации в Даниловском районе включен 31 жилой дом, где проживают свыше 5 тысяч человек.

В рамках соответствия единым стандартам программы жители получают квартиры с улучшенной отделкой, а в их дворе располагаются детские игровые комплексы и места для отдыха. Также проводится благоустройство территории, которая прилегает к дому.