РИАМО - 25 дек. В Московской области за сутки выявили 1576 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано более 145 тысяч случаев инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященного ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 145 858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

Также за сутки 20 человек с Covid-19 скончались, общее число жертв эпидемии составляет 2773.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно привить от коронавируса 4,5 миллиона человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.