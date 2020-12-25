РИАМО - 25 дек. В Московской области за сутки выявили 1576 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано более 145 тысяч случаев инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященного ситуации с Covid-19.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 145 858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.
Также за сутки 20 человек с Covid-19 скончались, общее число жертв эпидемии составляет 2773.
В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно привить от коронавируса 4,5 миллиона человек.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
25 ДЕКАБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.
- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.
- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.
- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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