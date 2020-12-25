РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Новый офис МФЦ открыли в пятницу в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе, он рассчитан на три окна, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всего в городском округе работает 11 офисов МФЦ.

«Сегодня (в пятницу - ред.) мы открыли новый офис многофункционального центра в Балашихе. Он расположен в торговом центре «Новоизмайловский» в микрорайоне Новое Измайлово. Здесь будет предоставляться полный спектр государственных и муниципальных услуг», - сказала директор учреждения Наталья Ломакина.

Она добавила, что подразделение рассчитано на три окна для приема жителей. Офис будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

По словам жительницы городского округа Альмиры Эмреевой, люди очень ждали этот офис МФЦ, обсуждали данный вопрос.

«Теперь не придется ездить на улицу Советскую. Для меня, как для мамы, это очень удобно. То, что открылся здесь новый офис многофункционального центра – большая радость. Пришла оформлять загранпаспорта для себя и детей», - подчеркнула Эмреева.