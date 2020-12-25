РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Большая передвижная ярмарка на колесах «Снежный караван» с участием фермеров Подмосковья открылась в пятницу на центральной площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха», с 17:00 там начнется большая концертная программа с играми, песнями и плясками, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На центральной площади у Ледового дворца разместились точки продаж фермеров из Подмосковья и других регионов России, которые порадуют гостей большим ассортиментом экологичных продуктов собственного производства: сыры из Алтайского края, Адыгеи, продукция Абхазии и других республик. На ярмарке можно приобрести всевозможные сувениры, выполненные местными рукодельниками.

«Сегодня (в пятницу - ред.) на площади Ледового дворца «Арена-Балашиха» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» открылся большой областной проект «Снежный караван», который проходит в трех муниципалитетах региона – Балашихе, Дмитрове и Солнечногорске. Это передвижная ярмарка с продукцией фермеров Подмосковья и наших ремесленников», - сказала заместитель начальника отдела управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

Она добавила, что здесь также состоится большая концертная программа с участием творческих коллективов города.

«Так как тема предновогодняя, на празднике жители и гости ярмарки встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, смогут спокойно совершить свои покупки к праздникам, а вечером с 17:00 и до 21:00 пройдет большая концертная интерактивная программа с играми, песнями и плясками», - подчеркнула Корягина.

Завершится мероприятие в 21:00 праздничным салютом.

В Подмосковье продолжает действовать масочный режим, поэтому на ярмарке можно находиться только в защитной маске, также рекомендуется надевать одноразовые перчатки.