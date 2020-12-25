РИАМО - 25 дек. Для уборки снега в Подмосковье днем в пятницу задействовали около 15 тысяч дворников и 1,3 тысячи единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В каждом городском округе организовали специальное место для складирования снега, 609 кубических метров снега уже вывезли», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения 2 сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты — в течение пяти часов после начала гололеда.

Обработка территории противогололедными материалами — два часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее пяти суток после окончания снегопада.

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