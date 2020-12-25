РИАМО - 25 дек. Городской суд Подольска приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья (сейчас - городской округ - ред.) Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления, передает ТАСС.

Экс-чиновника признали виновным в получении взяток, крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств.

«Назначить ему (Шестуну - ред.) 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласила приговор судья Татьяна Юферова.

Кроме того, Шестун оштрафован на сумму в 49 миллионов рублей и лишен права занимать руководящие должности на срок три года. Свою вину бывший глава район не признал.

Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Его обвинили в мошенничестве в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взяток в особо крупном размере.