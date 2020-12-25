РИАМО - 25 дек. В новой Москве ввели в эксплуатацию два жилых корпуса в ЖК «Бунинские луга», в каждом из корпусов переменной этажности в 9-17 этажей размещено по 354 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали корпусам 2.3/1 и 2.3/2.

«Специалисты комитета продолжают контроль за строительством жилого комплекса в Столбово. К проверкам на регулярной основе привлекаются специалисты Центра экспертиз, проводятся лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполняемых работ и применяемых стройматериалов», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения Covid-19.

Проект ЖК представляет собой комплексное освоение территории. Здесь предусмотрели квартальную застройку с необходимой социнфраструктурой. Так, образовательный комплекс из школы на 1,1 тысячи учеников и детские садики на 150 и 305 малышей уже работают. Местами для отдыха, занятий спортом, а также прогулок являются Потаповские пруды и Бутовский лесопарк, которые располагаются рядом с комплексом.