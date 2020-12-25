РИАМО - 25 дек. В столичном аэропорту Внуково пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает ТАСС.

«Пассажирский самолет Нерюнгри - Москва выкатился за ВПП во Внукове», — отмечается в материале.

По словам источника агентства, воздушное судно выкатилось примерно на 20 метров за взлетную полосу. Экипаж самолета составляет девять человек, на борту было 109 пассажиров.

Пассажиров высадили, аэропорт не закрывался. Владеет самолетом АО «Авиакомпания «Якутия».​