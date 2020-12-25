РИАМО - 25 дек. В пятницу на дорогах Москвы образовались девятибалльные пробки, на дорожную ситуацию повлиял снегопад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас в столице идет снег, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

«Вчера на дорогах было около 3 миллионов 260 тысяч автомобилей — на 2% (70 тысяч) больше, чем на прошлой неделе. Особенно сложно в центре города», — говорится в сообщении.

В вечерний час пик в пределах Третьего транспортного кольца машин на этой неделе больше на 8-10 тысяч, а число поездок выросло на 20%.

Самыми загруженными участками стали Таганская площадь, Новый Арбат и участок Яузский бульвар — улица Солянка.

Движение также серьезно затруднено на МКАД, на развязке с Волоколамским шоссе, Бесединском мосту, 53 километре (в районе Марфино и Сколково), Северянинском путепроводе. Там идут дорожные работы, которые также осложняют движение.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 14:00 пробки в Москве могут достичь 10 баллов.

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