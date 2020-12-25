РИАМО - 25 дек. Для жителей Коммунарки планируют построить 60,65 тысячи квадратных метров инфраструктуры в рамках жилой застройки, так возведение социальных и коммерческих объектов было разрешено на участках, площадь которых составляет 2,6 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки столицы в отношении территории по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, в районе поселка Коммунарка, участок 23, 38ю. Рядом с участками располагаются ЖК «Москва А101» и «Скандинавия».

«Общая суммарная поэтажная площадь одобренных к размещению объектов составит 60,65 тысячи квадратных метров. Все эти объекты позволят сформировать для жителей района и близлежащих жилых комплексов полноценную городскую среду с развитой инфраструктурой: от социальных учреждений до развлекательных заведений для отдыха», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Объекты общественно-делового назначения разместятся четырех участках. Здесь будут возведены социально-медицинское учреждение, ТЦ с паркингом, административное здание с офисами, гастрорынок, детская школа искусств и детский центр.