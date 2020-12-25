РИАМО - 25 дек. На поездки в аэроэкспрессах из аэропорта Внуково появились скидки, сэкономить можно по тарифам «Счастливые часы» и «Счастливые минуты», говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Счастливые часы» действуют ежедневно с 20:00 до 22:55. Тариф позволяет купить билеты «Стандарт» за 200 рублей вместо 400, а «Туда-Обратно» и «Бизнес» за 600 рублей вместо 750 и 800 соответственно. Помимо акции в вечерние часы, экономию предусматривает и тариф «Счастливые минуты», который дает аналогичные скидки на билеты, но только в самом конце и начале каждого часа в период с 07:00 и 19:00.

«Действующие возможности инфраструктуры пока позволяют отправляться нашим поездам в и из аэропорта Внуково один раз в час. В перспективе с учетом плана развития Киевского направления МЖД мы рассчитываем увеличить тактовость», – отметил коммерческий директор «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

Он добавил, что на текущий момент есть пассажиры, которые не успевают на ближайший поезд на несколько минут по причине того, что их самолет прилетел в конце часа. Так, в компании надеются, что скидки на покупку билета сделают ожидание аэроэкспресса более приятным для пассажиров.

Акция действительна только при покупке билетов у мобильных кассиров компании в аэропорту Внуково. Вторую поездку по тарифу «Туда-обратно» можно совершить в течение 30 дней с момента покупки. В иных случаях билет действителен в день покупки.

Мобильные кассиры «Аэроэкспресс» находятся в общих зонах в залах прилета внутренних и международных рейсов, а также сразу после выхода из зоны выдачи багажа и легко узнаются по фирменной форме. Сотрудники «Аэроэкспресс» быстро оформят проездной, помогут построить удобный и быстрый маршрут до нужного места, объяснят, как добраться до транзитного рейса и подскажут где можно выпить кофе, а также получить скидки по билету компании.