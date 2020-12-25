РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Родственники разыскивают мужчину из Республики Башкортостан, отправившегося в Подольск на заработки, сообщила «РИАМО в Подольске» дочь пропавшего.

«Мой отец Михаил Соколов 19 ноября отправился на работу на поезде из Республики Башкортостан в Московскую область, доехал до города Подольск 21 ноября и пропал. Он должен был заселиться в общежитие по адресу: Рязановское шоссе, дом 6а от компании «Лертеко». Но организация сообщила, что он не был на месте. Одет был во все черное», - сказала дочь.

Она отметила, что просит всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону: 8(986)700-49-39.