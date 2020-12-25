РИАМО - 25 дек. К Новому году количество снега на столичных улицах превысит климатическую норму, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утром в пятницу циклонический вихрь из Скандинавии принес в центральные области европейской территории России снегопад.

«Днем высота снега в столице достигла 12 сантиметров, что немного меньше, чем обычно бывает в это время, но к Новому году снега на улицах города будет даже больше нормы», - говорится в сообщении.

Снежными будут и предстоящие выходные дни. В субботу в Центральном федеральном округе России пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега. При порывистом, до 15-18 метров в секунду, ветре разыграются метели, на дорогах будет скользко.

В воскресенье влияние циклона ослабеет, при облачной погоде будет приниматься небольшой снег, температура воздуха днем составит от минус 2 до минус 7 градусов.

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