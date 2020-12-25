РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 дек. 27 детей из многодетных семей получили сладкие подарки и рюкзаки в преддверии новогодних праздников в рамках партийного проекта «Крепкая семья», подарки вручил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, говорится в сообщении пресс-службы Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«В непростых условиях эпидемии коронавирусной инфекции многие многодетные семьи нуждаются в поддержке, и нам хотелось уделить особое внимание именно этой категории жителей, сделав такой полезный и вкусный подарок подрастающему поколению», - прокомментировал Шапкин.

Он также отметил, что акции для поддержки многодетных семей проводятся регулярно. В декабре депутат Мособлдумы совместно с руководителем фракции «Единая Россия» в Щелковском совете депутатов были переданы продуктовые наборы многодетным семьям через организацию «Красный крест».

На данный момент местным отделением реализуется 14 партийных проектов, среди которых «Крепкая семья». Цели проекта: укрепление института семьи и семейных ценностей, формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания, стимулирование программ укрепления и развития молодой семьи.