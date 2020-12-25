РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Сборная команда ветеранов Подольска по волейболу стала бронзовым призером турнира в Москве, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

С 19 по 22 декабря на спортивных площадках комплекса «Луч» в Москве прошел XI международный турнир на Кубок президента «Луча».

«Сборная ветеранов от городского округа Подольск по волейболу стала бронзовыми призерами соревнований. Турнир посетили игроки со всей России. Поздравляем наших спортсменов», - говорится в сообщении.