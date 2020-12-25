РИАМО - 25 дек. Из-за снегопада, который обрушился на Московский регион, столичная железная дорога перешла на усиленный режим, для обеспечения безопасности перевозок железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Уборка снега проходит в штатном режиме. Специальная снегоуборочная техника была приготовлена заблаговременно.

«Устранять последствия снегопада выехали 19 спецмашин, в том числе снегоуборочные и снегоочистительные. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению», - говорится в сообщении.

Также к уборке снега привлекли 1,1 тысячи железнодорожников. Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях.

По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. Для этого есть резерв. Всего на МЖД к зимнему сезону подготовлено более 160 единиц различной снегоуборочной железнодорожной техники.

В МЖД призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости. Переходить пути нужно только в специально оборудованных местах, нельзя стоять у края платформы, детей нужно держать за руки.