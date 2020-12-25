РИАМО - 25 дек. В России 30 и 31 декабря поручено сделать выходными для военнослужащих, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вместо этих дней военные будут работать 26 декабря и 16 января. Выходными последние дни 2020 года назначены потому, что год выдался сложным и не раз ставил военнослужащих перед вызовами.

«Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. Прошу оформить это решение установленным порядком», — сказал глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

При этом он дал поручение обеспечить нужный уровень боевой готовности и поддерживать порядок в войсках.