РИАМО – 25 дек. В столичном «Зарядье» состоялась первая свадьба в ледяной пещере при минус 9 градусах, в любви и верности поклялись Сергей и Надежда, сообщает Nation News.

Пара победила в конкурсе «Свадьба в «Зарядье», который проводил Шипиловский ЗАГС Москвы.

«У нас не было сознательного решения жениться перед Новым годом. Это было спонтанное решение», — поделился Сергей.

Церемония бракосочетания продлилась 15 минут. Так как в пещере было весьма холодно, влюбленные поспешили уйти.

«Свадьбы на этих двух площадках — пилотный проект, ЗАГС сейчас изучает возможность новых площадок для проведения подобных мероприятий», — сказала начальник отделения Шипиловского ЗАГСа Светлана Жарова.​