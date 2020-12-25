РИАМО - 25 дек. За три часа снегопада в пятницу сугробы в Москве выросли на 2-7 сантиметров, осадки продолжатся до 15 часов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В пятницу с 9 до 12 часов столичный регион оставался в зоне фронта, атмосферное давление продолжало понижаться, ветер усилился до 15 метров в секунду.

«Снег усилился, за три часа прирост свежевыпавшего снега в городе составил 2-7 сантиметров. До 15 часов снег различной интенсивности в городе продолжится. И сугробы станут прирастать», - говорится в сообщении.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что благодаря циклону «Грета» в пятницу в Москве выпадет около 11,7 миллиметра осадков, что составляет 20% от месячной нормы.

Столичных автомобилистов предупредили о пробках и снежных заносах на дорогах.

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