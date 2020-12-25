РИАМО - 25 дек. Самолет Ту-204 перевозчика «Авиастар», летевший рейсом Лейпциг - Москва, после неудачной попытки приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку в Нижнем Новгороде, передает Федеральное агентство новостей.

«Капитан следовавшего из Германии воздушного лайнера запросил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Самолет не удалось принять в Шереметьеве из-за неустойчивой работы автопилота на борту корабля. Его пришлось перенаправить в Нижний Новгород, где посадка прошла успешно», - говорится в сообщении.

В настоящий момент экстренные службы выясняют подробности происшествия, а также количество людей, находившихся на борту лайнера.

Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево>>