РИАМО - 25 дек. В канун Нового года группа компаний «Инград» подвела итоги праздничной лотереи с суперподарками, главной наградой стал седан Mercedes‑Benz А‑класса с эксклюзивным дизайном салона INGRAD edition, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В прямом эфире, трансляция которого велась в аккаунтах группы компаний в Instagram и YouTube, новую иномарку выиграла будущая жительница квартала «Одинград. Семейный». Буквально неделю назад девушка приобрела здесь однокомнатную квартиру по программе госсубсидирования ипотеки. Свой выигрыш счастливая обладательница новой иномарки сможет забрать уже в ближайшее время, после оформления необходимых документов», - говорится в сообщении.

Кроме эксклюзивного автомобиля, среди клиентов группы компаний были разыграны и другие суперпризы от мировых и отечественных брендов – от массажного кресла и набора аксессуаров для дома до сертификатов на разработку дизайн-проекта квартиры и приобретение кухни, а также многое другое.

Участниками розыгрыша автоматически становились все покупатели жилой недвижимости в проектах INGRAD, подписавшие договор с застройщиком в период с 1 ноября по 20 декабря 2020 года. В акции приняли участие более 1,2 тысячи семей.

«Уже третий год подряд группа компаний «Инград» разыгрывает среди своих клиентов суперпризы в самое волшебное время года. А в 2020-м, помимо придуманных и разработанных нами с партнерами подарков, мы решили попросить клиентов поделиться с нами своим самым сокровенным. Доброта и искренность, которые мы получаем ежедневно в пожеланиях, укрепляют веру в будущее. Надеемся, что теплота, с которой мы готовили наши кампании, подарит нашим клиентам ощущение настоящего чуда и волшебства», - отметила директор департамента рекламы ГК «Инград» Ольга Проскурина.​