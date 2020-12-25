РИАМО - 25 дек. Около 3,5 тысяч человек будут обеспечивать правопорядок в Москве в новогоднюю ночь, примерно 2 тысячи из них — полицейские, еще 1,5 тысячи — служащие Росгвардии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сотрудники будут работать в центре города. В оставшиеся дни новогодних каникул, до 10 января, работать будут примерно 1,1 тысячи правоохранителей.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и действием в <...> Москве режима повышенной готовности общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены», - говорится в сообщении.

1 января 2021 года москвичи смогут увидеть фейерверки. Для их запуска подготовили 11 площадок. Главный салют запустят в канун Нового года, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту.

«В обеспечении безопасности при проведении фейерверочных показов будут задействованы порядка 1,1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фейерверков ограничат движение транспорта на Большом Москворецком мосту, улице Москворецкой, Раушской, Кремлевской, Софийской, набережных, а также Озерной аллее, улицах Федосьино, Кадырова, Физической и Центральной улицах в городе Троицк.