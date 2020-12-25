РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. Общественники городского округа Мытищи проверили лифтовое оборудование в доме по улице 2-я Институтская, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах состоялось внеочередное выездное заседание комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа. Причиной выезда стало обращение жителей дома №26 по улице 2-я Институтская, связанное с жалобами на обслуживание лифтового оборудования, отсутствие связи с диспетчером с кнопки вызова, остановки лифтов на несколько дней при поломках.

«По итогам встречи мы увидели, что диалог налажен, управляющая компания назвала конкретные шаги, которые она предпримет в ближайшее время для исправления ситуации, а мы, как всегда, будем держать ситуацию на контроле», – сказал председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Роман Коробейкин.

Во встрече с жителями также принимали участие представители управления ЖКХ и благоустройства администрации горокруга, руководство управляющей компании ООО «Домжилсервис», эксплуатационной компании по обслуживанию лифтов. В ходе встречи состоялся диалог между жителями и ООО «Домжилсервис».

«Управляющая компания сообщила, что она учтет все замечания жителей. В частности, сейчас техосмотр лифтов производится один раз в месяц. Учитывая наличие проблемы с оборудованием, интервал проведения техосмотров будет сокращен. Работа диспетчерского пункта, ответственного за связи с пассажирами лифтов, взята на контроль руководством УК. Также в новогодние праздники будет работать специальный диспетчерский пункт на обслуживание данного дома», - уточняется в материале.