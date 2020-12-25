РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Лучший украшенный подъезд к Новому году выбрали в микрорайоне Климовск Подольска в ходе конкурса, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющая компания МУП «СЕЗ» готова назвать победителя в конкурсе на лучший украшенный подъезд в микрорайоне Климовск к Новому году. Его адрес: улица Молодежная, 7/6. Подъезд №2 участвует в новогоднем конкурсе и побеждает не первый год. Места общего пользования украшаются здесь ежегодно. У жителей уже есть свои традиции, свои пристрастия», - говорится в сообщении.

Второе место в конкурсе занял подъезд №7 дома №7 по улице Серпуховская. Третье место поделили дом 5 по улице Ихтиманской и дом 22 по проспекту 50 лет Октября.