РИАМО - 25 дек. В столице на 11 площадках состоятся праздничные фейерверки в рамках новогодней программы 1 января 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00:00 часов, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту», — отмечается в материале.

Также в 01:00 фейерверочные показы организуют по адресам:

- на аллее Партизан ГАУК Москвы «Поклонная гора»;

- на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино;

- на территории парка «Дружбы» в Ховрино;

- в саду имени Мичурина на территории ВДНХ;

- на территории городка имени Баумана в Измайлово;

- в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова;

- на территории парка Южное Бутово по улице Кадырова;

- на территории ландшафтного парка «Митино» в районе ФОК «Аквамарин»;

- в районе дома 4 строение 2 по Озерной аллее в городе Зеленограде;

- в районе дома 3 по улице Физическая в городе Троицке.

С 11 декабря по 31 января в городе будут открыты площадки цикла «Московские Сезоны». На 13 из них будут работать ледовые катки. Специальных мероприятий на катках не будет.

В городе из-за распространения коронавирусной инфекции нужно носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать соцдистанцию.

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