РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Волонтеры Подольска передали 200 килограммов корма для приюта животных в ходе акции «Счастливый хвост», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На протяжении декабря неравнодушные жители города принимали активное участие в благотворительной акции «Счастливый хвост», организованной комитетом по делам молодежи администрации округа.

«На днях, 24 декабря, председатель комитета по делам молодежи, член местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» Иван Литвяков совместно с волонтерами волонтерского центра доставили всю собранную гуманитарную помощь в частный приют для животных. Благодаря жителям в приют передали 200 килограммов корма, консервы, игрушки, одноразовые пеленки, средства для ухода, аксессуары, а также крупы для приготовления каш собакам и кошкам», - говорится в сообщении.

Жителей округа поблагодарили за оказанную помощь и неравнодушие.