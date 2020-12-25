РИАМО - 25 дек. Страховой Дом ВСК в этом году был отмечен на премиях «Время инноваций» и Digital Leaders, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Премией «Время инноваций» уже в десятый раз выделили флагманов российской экономики, которые понимают значимость инноваций и определяют инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Премию вручают с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

«В этом году ВСК снова стала лауреатом в номинации «Сервисное решение года», повторив успех 2018 года, и получила награду за сервис урегулирования 3.0 по КАСКО, реализованный в мобильном приложении «ВСК страхование», - говорится в сообщении.

Мобильное приложение компании дополнили новыми опциями, которые дают возможность официально заявить о страховом событии дистанционно, а также максимально упрощают процедуру урегулирования. Благодаря полному электронному документообороту процедура оформления страхового события сокращена до нескольких минут.

При этом клиент может получить направление на ремонт и в этот же день поехать на СТО. Таким образом, в ВСК реализован полностью дистанционный процесс урегулирования по КАСКО.

Также в этом году наградили лауреатов премии Digital Leaders, которая была учреждена как новое направление премии «Время инноваций». Она впервые выявила лучшие цифровые продукты и проекты, внесшие вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов, вдохновляющие на большие результаты цифровой трансформации всех сфер жизни, работы и отдыха.

«Здесь ВСК получила награду в номинации «Сервис года» за сервисно-страховой продукт «Домашний помощник» - программу страхования квартиры с сервисной составляющей. Вместе со страхованием квартиры и непредвиденных расходов в неблагоприятных жизненных ситуациях клиент получает также услуги уборки, мойки окон, мелкого ремонта в квартире и даже личного помощника по любым вопросам ЖКХ», - говорится в сообщении.

Данная программа включает возможность урегулирования в онлайн-формате при наступлении страхового случая. Отправить заявление и все необходимые документы можно за пять минут без визита в офис.

«С помощью новой методологии разработки продуктов agile SAFe наши команды стали быстрее внедрять сложные технологические решения и отвечать, а в чем-то предугадывать ожидания клиентов. Нам важна обратная связь каждого, что и определяет востребованность и признание продуктов. Мы стремимся предоставить клиенту не только компенсацию его затрат, а решить проблему в моменте: будь то онлайн-консультации врача или помощь на дому», - отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Она добавила, что важно не только создать хорошее технологическое решение, но и изменить, перестроить процессы компании, чтобы каждый клиент знал и мог воспользоваться сервисом. Это демонстрирует пример дистанционного урегулирования. По словам Сорокиной, каждый второй клиент урегулирует страховой случай через онлайн-сервисы ВСК.

«Мы благодарим организаторов премии за такую высокую оценку и признание той работы, которую проделал Страховой Дом ВСК в области развития инноваций и внедрения новых сервисных и digital-решений в 2020 году. Сегодня клиент все чаще и охотнее отдает предпочтение онлайн-форматам, активно используя возможности дистанционных сервисов и платформ. Мы понимаем эти тренды и активно работаем по данным направлениям», - отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.​