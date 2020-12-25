РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. В городском округе Мытищи установлено 1004 синих контейнера для сбора отходов и 2293 серых, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В городском округе Мытищи состоялось совещание в рамках дня жилищно-коммунального комплекса, на котором обсудили тему вывоза и сбора твердых коммунальных отходов на территории округа.

«На заседании был заслушан доклад регионального оператора об итогах проделанной работы. На сегодняшний день установлено 1004 синих контейнера для сбора отходов и 2293 серых. Маркировка осуществляется региональным оператором. Оснащение табличкой с графиком вывоза мусора входит в обязанности ОМСУ. Сбор и транспортировку отходов осуществляют 36 единиц техники», - говорится в сообщении.

Продолжаются мероприятия по погашению дебиторской задолженности. Процент сбора на данный момент составляет 93%. На встрече также были отмечены замечания в адрес регоператора, в том числе претензии касались ненадлежащего вывоза мусора в некоторых районах города. Все замечания будут в дальнейшем устранены.

«Обсудили на совещании и вопрос подготовки к новогодним праздникам. Уже составлен определенный график дежурств. Есть вероятность изменения графика вывоза мусора, а также увеличения количества транспортных средств для дополнительного сбора отходов. Эти вопросы необходимо будет урегулировать с управляющими компаниями», - уточняется в материале.

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