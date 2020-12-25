РИАМО - 25 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе после реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Сегодня (25 декабря – ред.) мы открываем после реконструкции развязку МКАД с Волоколамским шоссе. Работы завершены досрочно – на год раньше, чем планировалось. И теперь движение на этом транспортном узле станет намного комфортнее», — сказал Собянин.

Он добавил, что развязка — это завершающий этап реконструкции Волоколамского шоссе. Мэр надеется, что в 2021 году работы на шоссе будут завершены.

Несмотря на пандемию, по словам градоначальника, в городе за 2020 год введено в эксплуатацию 115 километров дорог, эстакад, мостов и тоннелей.

Ранее из-за низкой пропускной способности на шоссе были хронические пробки. Это затрудняло въезд и выезд из мегаполиса. Развязку начали реконструировать в ноябре 2018 года и завершили работы в декабре 2020 года. Из-за близости крупных торговых комплексов и железнодорожных путей реконструкция велась в стесненных условиях. Нужно было переустроить 50 километров инженерных сетей.

В рамках этого проекта возвели восемь километров дорог, в том числе провели реконструкцию 2,2 километра дорог. Здесь появилась современная многоуровневая развязка с направленными съездами. Она обладает большой пропускной способностью.

Благодаря этой развязке улучшится транспортная доступность районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного округа Красногорска.