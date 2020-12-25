РИАМО - 25 дек. В пятницу днем в Москве загруженность дорог достигла 8 баллов из 10 возможных, сильнее всего загружены центральные улицы города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Третьем транспортном и Садовом кольцах. Пробки образовались улицах Новый Арбат, Большая Полянка, Тверская, Петровка, Большая Якиманка, а также на набережных Москвы-реки.

Кроме того, затруднено движение на СВХ и магистральных проездах. Так, загружено Ярославское, Дмитровское и Ленинградское шоссе, проспект Андропова, Ленинский проспект.

Также заторы есть на севере, юге, юго-востоке и востоке МКАД.

Согласно прогнозу сервиса, к 14:00 пробки в столице достигнут 9 баллов. Такая загруженность улично-дорожной сети будет держаться до вечера.

На ситуацию на дорогах Москвы влияют традиционные предновогодние пробки, а также непогода, которая обрушилась на столицу в пятницу. Ранее в МЧС объявили экстренное предупреждение из-за снегопада. Снег будет идти в столице весь световой день.