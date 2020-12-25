РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. По факту драки в во дворе жилищного комплекса в городском округе Мытищи возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о драке между неизвестными лицами во дворе одного из жилищных комплексов в Мытищах.

«Также в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что при выходе на улицу из дома с трехлетней дочерью на руках ее ребенок получил телесные повреждения от удара входной двери, которую распахнули участники потасовки. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими все участники драки были установлены и доставлены в отдел полиции», - говорится в сообщении.

По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».