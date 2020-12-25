РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 дек. В подмосковном Дзержинском в пятницу отключили холодную воду в домах на Томилинской улице из-за аварии, сообщается в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета «Наш город Дзержинский».

«Уважаемые жители (домов - ред.) по улице Томилинская! В связи с проведением аварийно-восстановительных работ ДМУП «ЭКПО» будет проведено отключение холодного-водоснабжения по адресам: улица Томилинская, дома 11 и 11а», - говорится в сообщении.

Ориентировочные сроки восстановления водоснабжения - до 17:00.

«Просьба отнестись с пониманием. Спасибо», - заключается в сообщении.