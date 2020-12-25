РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 дек. В Домодедове четыре предприятия получили региональную субсидию на модернизацию производства, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«За счет выделенных из бюджета Московской области средств производственные компании «Сантедом», «Домглас», «Никон» и «Альтфарм» расширили ассортимент и улучшили качество выпускаемой продукции, а также увеличили численность и заработную плату своих сотрудников», - говорится в сообщении.

Общая сумма поддержки составила более 18 миллионов рублей.