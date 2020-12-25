РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Полицейские подмосковного Подольска рассказали школьникам о значении дорожных знаков и правилах дорожного движения, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Юрием Ядыкиным провели урок по правилам дорожного движения с учениками начальных классов одной из школ округа.

«Инспекторы рассказали детям об обязанностях каждого участника дорожного движения, повторили названия и значения дорожных знаков, разобрали, что такое световозвращатель, и для чего он необходим. Стражи порядка поделились со школьниками интересными случаями из служебной деятельности»,- говорится в сообщении.

Учащиеся поблагодарили полицейских и пообещали быть законопослушными гражданами.