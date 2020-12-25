РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Свыше 110 единиц техники вышли на очистку улиц и дворов подмосковного Подольска от снега в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Североатлантический циклон «Грета» принес в Подмосковье снегопад. Наиболее интенсивно снег будет идти в пятницу до 17:00.

«В период с 2:30 по настоящее время песко-соляной смесью обработали более 190 километров муниципальной дорожной сети, а от снега - более 100 километров. В настоящее время на муниципальной дорожной сети работает 32 единицы снегоуборочной и другой вспомогательной техники, а также 31 рабочий. На региональной сети задействовано 16 единиц различной техники и девять рабочих. В 5:30 началась работа во дворах многоквартирных домов управляющими компаниями. Задействовано 52 трактора, 14 единиц иной специализированной техники, а также 564 дворника», - говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями жителей просят быть предельно осторожными. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, а также парковать автомобили так, чтобы не создавать сложности в работе снегоуборочной техники.

В комитете по ЖКХ администрации округа работает горячая линия: 8 (916) 565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00), 8 (496) 755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00); единая дежурная диспетчерская служба – 8(496) 755-57-98 (круглосуточно). По проблемным вопросам уборки улично-дорожной сети округа можно обращаться по телефону: 8 (925) 737-49-90 (с 9:00 до 21:00).