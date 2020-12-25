РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Мытищи привлечен к ответственности управлением Россельхознадзора за нарушения законодательства РФ, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре в управление Россельхознадзора поступили материалы из администрации городского округа Мытищи с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении гражданина по фамилии Бодров.

«Бодров является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 0,2 гектара, расположенного в Мытищах. В ноябре 2020 года управлением он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

На основании представленной информации управлением установлено невыполнение собственником установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, участок зарос древесно-кустарниковой и сорной растительностью.