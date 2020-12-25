РИАМО - 25 дек. В Москве в пятницу снег будет идти в течение всего светового дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Интенсивность снегопада к полудню увеличится, снег местами достигнет стадии сильного», - говорится в сообщении.

Уже к 4 часам утра пятницы зона осадков приблизилась к столице и начался снег. К 9:00 на ВДНХ и на Балчуге выпало 3 миллиметра снега, в Тушине — 2 миллиметра, МГУ — 3,6 миллиметра.

Прирост свежевыпавшего снега по городу составил 2-3 сантиметра. На ВДНХ и в Тушине высота снежного покрова еще утром составила 10 сантиметров, на Балчуге — семь сантиметров, в МГУ — 12 сантиметров.