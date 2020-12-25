Несмотря на то, что многие привычные развлечения из-за пандемии оказались под запретом – ночные заведения не работают, корпоративы ограничили, а главный новогодний фестиваль Москвы и вовсе отменили, наступающий 2021 год можно встретить весело и интересно провести каникулы. Главное – сохранять позитивный настрой, а в деталях поможет разобраться РИАМО. Чем заняться в праздники дома, как поздравить друзей и коллег удаленно и куда все-таки можно отправиться на Новый год в условиях пандемии, читайте в подборке РИАМО.

«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни?>>

Как отметить Новый год дома

Даже если у вас Новый год ассоциируется исключительно с шумными тусовками и праздничными застольями в ресторанах, не стоит расстраиваться. В этом году у вас будет возможность провести праздник по-семейному. К тому же символ наступающего года Бык – домашнее животное и будет только рад уютному празднику в кругу самых близких.

Вместо просмотра надоевших телешоу можно поиграть в игры и провести конкурсы, вечеринку с друзьями устроить онлайн, а нарядное платье заменить на модную пижаму.

Как подарить подарок удаленно

Дарить подарки коллегам, друзьям и родственникам лично, конечно, очень приятно, но если встретиться с ними не будет возможности, то воспользуйтесь одним из наших советов по бесконтактным подаркам. А подсмотреть идею можно в нашем праздничном гиде.

Где встречать Новый 2021 год

Для заядлых путешественников, которым не сидится на месте, мы выяснили, куда же все-таки можно улететь на Новый год, а также выбрали 10 крутых отелей в Подмосковье с интересной праздничной программой. Правда, перед поездкой не забудьте сдать тест ПЦР! Как будут развлекать туристов в эти новогодние каникулы в регионах России и какие там действуют ограничения, вы также узнаете из нашего текста.

Как провести корпоратив по новым правилам

Тем, кто очень соскучился по коллегам на удаленке, стоит попробовать провести корпоратив в онлайн-формате. А если вы с коллегами или друзьями все же решили отметить праздник офлайн, то не забудьте прочитать, какие правила и ограничения сейчас действуют в столице.

Чем заняться в новогодние каникулы

Чтобы не беспокоиться о своем здоровье, праздничные развлечения нужно выбирать с умом. Для тех, кто решит последовать совету остаться дома, мы сделали подборку душевных книг и составили гид по лучшим фильмам и сериалам 2020 года, на которые весь год не хватало времени.

А если хочется активного отдыха, то отправляйтесь на свежий воздух – покорять горнолыжные склоны, осваивать пируэты на коньках или изучать города Подмосковья. Также мы расскажем, чем развлечь детей, если многие новогодние фестивали и детские елки отменили.