РИАМО - 25 дек. Сотрудники поисково-спасательного отряда №29 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали первую помощь водителям, пострадавшим в результате ДТП в деревне Осипово городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

В результате аварии были повреждены четыре автомобиля, водителям которых требовалась помощь.

«Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, дежурная смена провела разведку. Зажатых в машинах не оказалось. В одном из автомобилей находился ребенок, который не пострадал, так как был пристегнут в детском удерживающем устройстве», – рассказал старший смены Анатолий Орлянский.

Спасатели стабилизировали автомобили и отключили аккумуляторные батареи, чтобы избежать возможного возгорания.

«Оказав первую помощь пострадавшим, спасатели помогли прибывшей бригаде медицины катастроф транспортировать в карету скорой помощи мужчину, которому требовалась госпитализация», – заключил старший смены.