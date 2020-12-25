РИАМО - 25 дек. В столице за сутки госпитализировали 1923 пациента с подтвержденным коронавирусом, на искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек, сообщает столичный оперштаб.
За сутки в столице выявили 7315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. за весь период пандемии зафиксировано 772 104 случая инфицирования. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.
Жителям столицы старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо соблюдать домашний режим. В общественных местах нужно носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
25 ДЕКАБРЯ
- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.
- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.
- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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