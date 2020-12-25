РИАМО - 25 дек. В столице за сутки госпитализировали 1923 пациента с подтвержденным коронавирусом, на искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в столице выявили 7315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. за весь период пандемии зафиксировано 772 104 случая инфицирования. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

«12,4% среди заболевших - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,7% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

Жителям столицы старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо соблюдать домашний режим. В общественных местах нужно носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.