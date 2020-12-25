РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 дек. В Домодедове разыскивают пропавшую 1 декабря 53-летнюю Валентину Степанову, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Степанова (Максимова) Валентина Васильевна, 53 года, СНТ Образцово, городской округ Домодедово, Московская область. С 1 декабря 2020 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Степановой 168 сантиметров. Она нормального телосложения, у нее русые волосы и карие глаза.

Женщина была одета в бирюзовую куртку, черные брюки, черные полусапожки и черную шапку. С собой у нее была черная женская сумка.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или по номеру 112.