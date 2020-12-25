РИАМО - 25 дек. В столице за прошедшие сутки выявили 7315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 772 104 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

Также за сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов, с начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

За сутки в мегаполисе скончались 74 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе умерли 10 763 человека.

В России за сутки выявили 29 018 случаев коронавируса. Выздоровели 27 397 пациентов, скончались 563 человека.

За весь период пандемии в стране выявили 2 398 254 случая инфицирования, 2 398 254 человека выздоровели после коронавируса, 53 659 человек с Covid-19 умерли.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.