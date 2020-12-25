РИАМО - 25 дек. Циклон «Грета» в пятницу принес в столицу снегопад и метель, в городе выпадет около 11,7 миллиметра осадков — 20% месячной нормы, сообщил метеоролог и телеведущий Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 25 декабря: влажный снегопад (11,7 миллиметра осадков или 20% месячной нормы), метель, ухудшение видимости до 800 метров», — написал Тишковец в своем Instagram.

Также он добавил, что в пятницу будут заносы на дорогах. Снежный покров в столице вырастет с семи сантиметров до 10-15 сантиметров. Столбики термометров будут показывать от минус 3 до 0 градусов.

«По возможности, не пользуйтесь личным авто! Берегите себя!» — заключил метеоролог.