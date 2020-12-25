РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в пятницу вручил почетный знак и диплом выпускнице школы №28 Софии Шустовой за спасение одноклассника, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

10 мая 2019 года два подростка начали тонуть в водоеме деревни Марусино. 15-летняя Шустова бросилась в воду, вытащила видневшегося на поверхности юношу и оказывала ему первую помощь до приезда скорой. Второй юноша, к сожалению, утонул.

«София - яркий пример самоотверженного человека, героя. Не каждый так сможет - рискнуть жизнью ради другого. Сегодня мы хотим вручить ей за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм диплом Всероссийской общественной государственной организации «Горячее сердце» и почетный знак», - сказал Ружицкий.

Также он вручил благодарственное письмо и подарки ее родителям за воспитание дочери.