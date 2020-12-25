РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 дек. Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Щелкова вблизи поселка Монино был задержан 37-летней уроженец одной из республик Средней Азии, подозреваемый в попытке сбыта 7 килограммов наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«При личном досмотре задержанного, а также в его автомобиле полицейскими обнаружено и изъято пять свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством – героином, общим весом около одного килограмма», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также в ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты еще 10 свертков и пакет из-под сока с героином и метадоном. Всего из незаконного оборота изъято около 7 килограммов наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.