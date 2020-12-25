РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В деревне Марусино подмосковных Люберец могут достроить пристройку к школе №59 к 1 сентября 2021 года, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В пятницу Ружицкий проинспектировал ход строительства.

«В Марусине есть корпус начальной школы на 300 школьников, но этого мало, поэтому возникла необходимость в пристройке. Она рассчитана на 400 мест. По плану ее должны сдать в декабре 2021 года, но мы ставим задачу открыть ее к 1 сентября», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что финансирование строительства идет из регионального и муниципального бюджетов.

«Я оцениваю, что школа будет современная, оборудованная. В ней также будет спортивный зал и столовая», - заключил глава.