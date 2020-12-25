РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Госавтоинспекторы напомнили жителям подмосковного Красногорска о правилах безопасности при непогоде, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

В Красногорске в пятницу наблюдается сильный снегопад.

«Государственная инспекция безопасности дорожного движения горокруга Красногорск обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения», - говорится в сообщении.

При движении автомобилисты должны использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

«Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега значительно снижают видимость на дорогах», - добавляется в материале.

Госавтоинспекция Красногорска рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

«Принимая во внимание неблагоприятный прогноз погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции нацелен на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения. Водители и пешеходы! При сложных погодных условиях следует проявлять повышенную осторожность и бдительность на дорогах!» - подчеркивается в сообщении.

Автомобилисты, попавшие в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, могут обратиться за помощью в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области: 8(495)688-81-71, в отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск: 8(495)562-87-44, 11 батальон 1 полка ДПС (северный): 8(495)994-53-08 или на единый номер 112.

«Вам обязательно помогут», - заключается в материале.