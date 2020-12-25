С Новым годом связано множество традиций и примет. Раздать долги, выбросить лишнее, накрыть богатый стол и даже съесть бумажку с желанием – многие верят в то, что выполнение этих ритуалов сулит удачу в наступающем году. Кстати, психологи считают, что приметы вполне способны изменить жизнь человека, но вовсе не с помощью магии. Профессиональный психолог Нина Позняк рассказала РИАМО, как помочь сбыться новогодним мечтам.

Выбросить все ненужное

Согласно одной из популярных примет, перед праздниками обязательно нужно убраться в квартире и избавиться от ненужных вещей, чтобы освободить место в жизни для нового.

По словам психолога, многие хотят перемен, а Новый год – отличный повод символически их обозначить, ведь в обществе этот праздник воспринимается как своеобразный рубеж. После уборки мы чувствуем удовлетворение: убрав все лишнее из шкафа, мы словно избавляемся от лишнего в жизни. При этом выходить из зоны комфорта не нужно.

«Выбросить старое пальто легче, чем принять судьбоносное решение, вроде развода или увольнения. Зато на психическом уровне запускается процессы переоценки ценностей, они помогают настроиться на дальнейшие перемены. Так примета и работает», - объясняет Нина Поздняк.

Чтобы процесс был максимально продуктивным, она советует выбрать самый комфортный для себя способ уборки. Главное – не торопиться и прислушиваться к себе, чтобы не увлечься процессом и случайно не избавиться от того, что действительно нужно.

Если же человек тяжело расстается с вещами, можно обратиться за помощью к друзьям или близким, мнению которых он доверяет. В трудный жизненный момент это поможет в принятии решения, советует психолог.

«Получается такая проекция: мы даем себе установку перевернуть жизненную страницу, а потом направляем энергию на удовлетворении этой потребности», - добавляет она.

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Раздать долги

Говорят, если человек входит с долгами в новый год, то так и увязнет в них, а если сам одолжит – останется с пустым кошельком. Это значит, что год не станет продуктивным, а на мечты и желания будет вечно не хватать денег.

«На человека влияет все, во что он вкладывает смысл и веру. Уже один этот страх может подтолкнуть человека раздать долги и улучшить в дальнейшем свое финансовое состояние. Еще таким образом может быть выражен подсознательный стимул завершить отношения, которые держатся на долгах», - считает психолог.

Первым делом стоит вернуть те долги, процент в которых выше, или закрыть самые крупные выплаты. Хотя сделать это сложно, приближающийся конец года может стать толчком, которого не хватало весь год.

Если хочется в целом поменять свои финансовые привычки, то с Нового года можно начать вести бюджет, например, с помощью онлайн-приложений, позволяющих сводить доходы и расходы, а еще управлять своими тратами.

«После такого предновогоднего ритуала я пересмотрела свои траты и составила личную стратегию по улучшению денежного положения, чтобы избежать проблем с долгами. Это принесло свои плоды», - поделилась Нина.

Однако подобные установки вряд ли помогут тому, кто привык жить в долг и не чувствует при этом дискомфорта.

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Украшать елку всей семьей

Издавна ель была символом достатка, благополучия и защиты от злых духов. Обычай всей семьей наряжать ее обещает защитить от ссор с близкими в наступающем году.

По словам психолога, эта традиция действительно способна укрепить семейные узы. Кстати, во время украшения елки можно многое сказать об отношениях в семье, как в ней распределены роли: здесь, как в ремонте, договориться бывает непросто.

«Люди общаются, работают в команде, объединенные общей целью и праздничной традицией – это позволяет «навести мосты». Если во время этого процесса они находят общий язык, вполне закономерно, что в дальнейшем может возникнуть потепление в отношениях», - рассказывает психолог.

При желании можно воспользоваться случаем и поговорить с родными на личные темы или обсудить проблемы, которые давно «пылились» в дальнем ящике.

Разрядить обстановку поможет вкусная еда – например, горячее какао с печеньем. Возможно, теплое чувство единения захочется продлить в течение всего года.

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Как встретишь Новый год, так его и проведешь

Эта примета включает в себя множество различных ритуалов. Считается, если накрыть богатый стол и надеть новую одежду – обретешь удачу и достаток; приятная компания предполагает, что эти же люди будут окружать тебя в будущем году.

С психологической точки зрения здесь кроется желание взять жизнь под контроль и справиться с неопределенностью, которую предполагает будущее.

«Человек неосознанно полагает: смогу соблюсти эти мелочи – значит, и дальше буду контролировать свою жизнь, за будущее можно не бояться. Эдакая попытка «сторговаться» с судьбой», - объясняет психолог.

Минусом такого восприятия может стать сильный стресс, особенно у перфекционистов. Если праздник пройдет неидеально в их понимании, останется горький осадок, разочарование и ощущение, что новогодней ритуал загублен.

Чтобы не попасться в эту ловушку и не чувствовать себя уставшим в новогоднюю ночь, психолог советует заранее все продумать, но в то же время быть готовым к тому, что форс-мажоры неизбежны. Если блюдо пригорит или разобьется любимая елочная игрушка – это не повод для печали. Отличным антистрессом станет просмотр любимых фильмов или приятная музыка.

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Давать обещания под Новый год

Смена года – самый масштабный повод для выполнения задуманного, его сложно «проскочить» и не заметить, зато можно использовать как дополнительную опору для выполнения обещанного.

По мнению специалиста, Новый год в данном случае выполняет роль «понедельника», на который откладывают все важные дела.

Вера в чудо и груз обещания придают сил, способствуя тому, что примета «сработает». Поэтому такой ритуал – идеальный шанс реализовать свое желание, например, бросить курить.

«Если человеку очень важно выполнить задуманное, рекомендую давать обещание в присутствии других людей. Страх стыда и осуждения иногда работает как отличный регулятор, чтобы не нарушать данное слово» - говорит Нина.

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Загадать желание под бой курантов

Еще один очень популярный новогодний ритуал: чтобы заветное желание сбылось, необходимо написать его на бумажке, сжечь, пепел высыпать в бокал с шампанским, а затем выпить под бой курантов.

«Это целый ритуал, с четкими действиями и сроками: якобы есть только минута раз в году, когда можно осуществить мечты. В процессе мы четко формулируем и визуализируем желание, записав его на бумажке, затем символически предаем огню и присваиваем, а значит, в нашем понимании, оно имеет все шансы сбыться», - объясняет психолог.

По ее словам, после праздника мы начинаем неосознанно делать шаги к осуществлению цели. Здесь помогает подсознательное желание верить в чудо, волшебство. Когда заветная цель ясна – нужно лишь немного постараться.

В результате можно своими силами достигнуть желаемого, приписывая успехи магии новогоднего чуда, отмечает Нина Поздняк.

Например, покупка новой машины или квартиры, брак или рождение ребенка, головокружительные успехи в карьере – все эти желания могут осуществляться посредством грамотного самовнушения, уверена психолог.